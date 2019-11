Darren Cahill rupe tacerea, dupa ce i-a spus Simonei Halep: "Ai fost o rusine pe teren!"

"Ştiam că era un moment greu şi că, intrând pe teren ca antrenor, trebuie să iei o decizie în ce direcţie te îndrepţi. Am intrat pe teren după setul al doilea şi i-am spus cât de mândru sunt. Adevăratul context al problemei a fost că m-am mai aflat în această poziţie de câteva ori cu Simona. Din anumite motive, când are avantajul unui break şi poate extinde diferenţa pe tabelă şi nu o face, intră într-o zonă rea... într-un punct interior în care pur şi simplu se bate singură.



Am văzut-o făcând asta de 8 sau 10 ori... Este o provocare mare acel moment, nu este ceva ce ai vrea să faci ca antrenor. A trebuit să fiu mai dur... Nu i-am spus ei ca persoană (n.r. - că a fost o ruşine), am vorbit despre comportamentul ei în acele trei game-uri. Cred că aş face-o încă o dată dacă ar trebui... Nu este o poziţie plăcută în care să se afle un antrenor, dar cred că nu îmi făceam cum trebuie munca de antrenor (n.r. - dacă nu o certa)", a declarat Cahill, pentru The Advertiser.