Dat afara de Dancila si mentinut in functie de instanta. Noutati din procesul cu statul al unui secretar de stat din MAI

Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia premierului Viorica Dancila de eliberare din functie a lui Adrian Petcu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Efectele hotararii prim-ministrului sunt suspendate pana in momentul solutionarii procesului in care fostul secretar de stat cere anularea deciziei.