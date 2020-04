Data alegerilor locale va fi stabilita de Parlament, nu de Guvern. Mandatele aleșilor, prelungite de Senat

Senatul a adoptat miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, inițiativa legislativă depusă de PSD, UDMR, Pro România și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importantă este că data alegerilor locale va fi stabilită de Parlament, nu de Guvern, așa cum era stipulat în The post Data alegerilor locale va fi stabilită de Parlament, nu de Guvern. Mandatele aleșilor, prelungite de Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.