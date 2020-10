Date finale pentru alegerile locale din Capitala: peste 30.000 de voturi intre Nicușor Dan și Gabriela Firea

Biroul Electoral Municipal (BEM) a făcut publice, luni, datele finale de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscripţie a Municipiului Bucureşti, 672.004 persoane dintre cele înscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost înregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au […] The post Date finale pentru alegerile locale din Capitală: peste 30.000 de voturi între Nicușor Dan și Gabriela Firea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.