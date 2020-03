România are 906 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 144 de noi cazuri față de data de 24 martie. Cu o zi în urmă, creșterea numărului de cazuri a fost cu 186 de persoane. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 3 ani și 79 de ani. Dintre cele 906 persoane The post Date oficiale 25 martie: 906 cazuri coronavirus, cu 144 mai multe. 13 decese, 86 persoane vindecate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.