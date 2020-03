Date oficiale coronavirus: 1.029 persoane confirmate, 94 vindecate. Zeci de mii de persoane aflate in carantina și izolare

România are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri față de data de 25 martie și tot în scădere față de 24 martie, când au apărut 144 de noi cazuri. Cu o zi în urmă, creșterea numărului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale coronavirus: 1.029 persoane confirmate, 94 vindecate. Zeci de mii de persoane aflate în carantină și izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.