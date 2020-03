Date oficiale. Noul bilant al infectiilor cu coronavirus in Romania: 308 cazuri, confirmate

coronavirus 3 crop 1584702382

Date oficiale. Alte 31 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost inregistrate de la ultima raportare, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 308.

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi).

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 31 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 17 ani si 89 de ani.

La ATI, in acest moment, sunt internati 11 pacienti, din care doi in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacientilor este buna, stationara.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 4.044 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 45.432 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana joi, la nivel national, au fost prelucrate 8.284 de teste, din care 40 in unitati medicale private. Dintre acestea, 7.976 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19.

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.604 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 4.950 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

Pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 98 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

"Le reamintim cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor. De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor +4021.320.20.20", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

Pana in 19 martie, au fost raportate 82.869 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania si Regatul Unit.

