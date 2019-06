Datele financiare arata ca castigurile din muzica ale Andreei Balan au scazut in ultimul an.

E clar ca castigurile din muzica ale Andreei Balan au scazut in ultimul an. Cantareata care a trecut prin momente cumplite in aceasta primavara, cand a intrat in stop cardio-respirator in timpul nasterii prin cezariana, detine firma „Andreea Balan SRL”, infiintata in 2007, prin care isi deruleaza afacerile din domeniul muzicii.

Castigurile din muzica ale Andreei Balan au scazut in ultimul an. Firma a facut profit de aproape 100.000 de lei

Ultimele rezultate de la Ministerul de Finante, valabile pentru 2018, arata ca firma Andreei Balan a inregistrat un profit de 96.706 lei. Este un regres fata de 2017, cand „Andreea Balan SRL” a facut un profit de 137.590 lei. Astfel, castigurile cantaretei s-au micsorat cu 40.884 de lei in 2018 fata de 2017.

Castigurile din muzica ale Andreei Balan au scazut in ultimul an. A avut probleme cu Fiscul

Nu mai e un secret ca castigurile din muzica ale Andreei Balan au scazut in ultimul an. Ea a avut probleme cu firma in 2017, cand a decis sa-si mute firma din Ploiesti in Ilfov, acolo unde locuieste in prezent. SC Andreea Balan SRL a acumulat datorii la Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, iar cantareata s-a trezit la un moment dat cu o decizie de executare silita din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Andreea Balan a decis imediat sa conteste in instanta executarea silita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.