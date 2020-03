Datele oficiale 24 martie: 762 de cazuri de coronavirus, cu 186 mai multe. 8 decese, 79 persoane vindecate. 1700 de amenzi in prima noapte de restricții

Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noile date privind pandemia din țara noastră. Astfel, până astăzi, 24 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 The post Datele oficiale 24 martie: 762 de cazuri de coronavirus, cu 186 mai multe. 8 decese, 79 persoane vindecate. 1700 de amenzi în prima noapte de restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.