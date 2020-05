Dati-ne o politica interna dezastruoasa si va vom da o politica externa catastrofala!

Daca, dupa 31 de ani de democratie, dupa 16 ani in NATO si dupa 13 ani in UE, partidele noastre au ajuns sa se acuze unele pe altele ca "vand ungurilor Ardealul", atunci mi-am pierdut ultima speranta. Nu mai am nimic de asteptat de la politicienii care ne conduc. Nu mai am nimic bun de asteptat de la partidele acestea.