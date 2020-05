Datoria publica a Romaniei a crescut intr-un trimestru cat intr-un an obisnuit (ZF)

România şi-a făcut mereu un titlu de glorie din datoria mică ca procente din PIB. În ritmul de îndatorare curent, însă, datoria statului va trece cu uşurinţă de 45% din PIB la final de an – un prag critic pentru o economie firavă. În primul trimestru al acestui an, datoria publică a crescut cu 28 de miliarde de lei faţă de ultimul trimestru al anului trecut, conform datelor Ministerului de Finanţe și a ajuns la o valoare nominală de 401 miliarde lei - 37,9% din PIB, scrie Ziarul Financiar.

În doar trei luni din an, administraţia publică a majorat datoria publică cu suma împrumutată de-a lungul unui an, între decembrie 2017 şi decembrie 2018. În primul trimestru al acestui an, datoria publică a fost cea mai mare din ultimii cinci ani ca pondere în PIB, respectiv 37,9%

Problema sanitară cu privire la coronavirus, care a impactat puternic şi economia, a izbucnit la mijlocul lunii martie, odată cu decretarea stării de urgenţă, adică la sfârşitul primului trimestru.

