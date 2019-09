Datoriile Primariei Capitalei lasa bucureștenii fara apa calda. Elcen se pregatește sa inchida robinetul

Comitetul Creditorilor ELCEN discută despre sistarea livrării apei către RADET. Anunțul a fost făcut de administratorul judiciar ELCEN Sierra Quadrant care a spune că decizia vine în urma refuzului Primăriei Bucureşti de a plăti subvenţia către RADET, creanţele curente neîncasate de ELCEN ajungând la 217,5 milioane lei, potrivit Mediafax. Potrivit aceleiași surse, pentru circa 110 The post Datoriile Primăriei Capitalei lasă bucureștenii fără apă caldă. Elcen se pregătește să închidă robinetul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.