Datorita cresterii economice din Romania, Germania se confrunta cu o lipsa acuta de locuri de munca! Oficial din Germania: Multi nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania

In Germania a inceput sezonul de recoltare a sparanghelului si cele mai multe ferme se bazeaza exclusiv pe muncitorii din Romania si Polonia. Insa, la inceput de mai, fermierii sunt pusi in fata unei probleme majore, cu care nu s-au mai confruntat: lipsa fortei de munca. Potrivit unui documentar realizat de televiziunea germana NDR, romanii si polonezii nu mai vor sa recolteze sparanghelul pe salariu minim, anunta Pro Tv. Firmele straine investesc din ce in ce mai mult in Romania! Cele mai noi statistici Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocatiile pentru copii, iar Romania inregistreaza crestere economica. "Economia romaneasca se dezvolta p ...