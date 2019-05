Dave Chappelle va primi anul acesta premiul Mark Twain pentru umor american

Dave Chappelle google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Dave Chappelle va primi premiul Mark Twain pentru umor american (Mark Twain Prize for American Humor) intr-o gala care va avea loc, pe 27 octombrie, la Kenny Center. Actorul de comedie va fi al 22-a personalitate recompensata cu acest premiu, dupa unii ca Whoopi Goldberg, Bob Newhart, Lily Tomlin, Lorne Michaels, Steve Martin, Neil Simon, Billy Crystal, George Carlin, Tina Fey, Will Ferrell, Ellen DeGeneres, Carol Burnett, Jay Leno, Eddie Murphy, Bill Murray, David Letterman si Julia Louis-Dreyfus. Bill Cosby a primit si el acest trofeu, insa Kennedy Center i l-a retras in 2018. Serialele „General Hospital” si „The Young and the Restless”, marii castigatori la Daytime Em ...