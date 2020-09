David Babunski, FC Botoșani: 'Am dominat aproape tot meciul, dar ne-a lipsit ultima executie'

Fotbalistul macedonean David Babunski a declarat, joi seară, că FC Botoşani a dominat în meciul cu Shkëndija, scor 0-1, din Liga Europa, dar a avut probleme la finalizare.

“Am avut o mare ocazie să reuşim ceva minunat. Am jucat bine, dar nu am câştigat. Cred că diferenţa a fost făcută la finalizare. Am dominat aproape tot meciul, dar ne-a lipsit ultima execuţie. Ne doream o confruntare cu Tottenham. Câteodată pierzi chiar dacă joci bine. Shkendija este una dintre cele mai bune echipe din Macedonia. Ştiam că vor fi greu de învins. Liga noastră este puţin mai bună, dar un există echipă slabă”, a spus Babunski la Digi Sport, potrivit news.ro.

Formaţia FC Botoşani a fost eliminată, joi seară, pe teren propriu, de echipa din Macedonia Shkëndija, scor 0-1 (0-1), în turul doi preliminar al Ligii Europa, meci la care botoşănenii au fost în superioritate numerică din minutul 67.

Golul a fost marcat de Ibrahimi, în minutul 2.

De la oaspeţi a fost eliminat Alimi, în minutul 67, după ce a primit al doilea cartonaş galben.