David Cameron da cartile pe fata! Ce regret are cel care a facut referendumul pentru BREXIT

David Cameron a admis, intr-un interviu acordat The Times, ca unii dintre britanici "nu-l vor ierta niciodata" pentru ca a initiat referendumul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit CNN, conform news.ro. "Sunt oameni care nu ma vor ierta niciodata pentru faptul ca l-am organizat (referendumul) sau pentru ca am esuat in a livra rezultatul pe care l-am urmarit, anume ramanerea intr-o Uniune Europeana reformata. Regret profund rezultatul si admit ca abordarea mea a esuat. Deciziile pe care le-am luat au contribuit la acest esec. Am esuat", a declarat el intr-un interviu pentru The Times. "In fiecare zi ma gandesc la asta, la referendum si la faptul ca am ...