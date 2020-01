David Ciceo, directorul aeroportului Cluj, invitat la ședința directorilor generali ai aeroporturilor membre A.A.R.

Poza AAR 1

Prima întrunire din acest an a Asociaţiei Aeroporturilor din România (A.A.R.) are loc joi, 16 ianuarie 2020, la Hotelul Alpin din Poiana Braşov.

La invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veștea şi a preşedintelui Asociaţiei Aeroporturilor din România, David Ciceo, au răspuns directorii generali ai aeroporturilor membre A.A.R., secretari de stat şi directori din cadrul Ministerului Transporturilor şi Ministerului Economiei, directorii generali de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi ROMATSA, membri din conducerea Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, Asociației Naționale a Agențiilor de Turism şi Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Braşov, alături de reprezentanţi de la companii aeriene şi tour-operatori din ţară şi străinătate.

Pe agenda dezbaterilor sunt incluse subiecte de interes în domeniul aeronautic, precum dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, dezvoltarea terminalelor de pasageri și a terminalelor cargo, proiectul noului Cod Aerian şi actualizarea Master Planului de Transport. Totodată, vor fi discutate aspecte privind securitatea și siguranța aviației civile, finanțarea aeroporturilor prin intermediul Programului Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020 şi atragerea fondurilor europene pentru aeroporturi prin Politica de Coeziune în perioada 2021-2027. Nu în ultimul rând, evoluția traficului de pasageri pe aeroporturile din România, posibilităţile de atragere de noi companii aeriene, rolul aviației civile în dezvoltarea turismului şi colaborarea dintre aeroporturi, agențiile de turism, companiile aeriene și organizațiile județene de turism vor fi alte teme de analiză în cadrul şedinţei A.A.R.

„Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a depășit în 2019, 23 de milioane de pasageri, iar estimările arată că, la o creștere anuală, în medie de 4%, în următorii 15 ani, traficul de pasageri se va dubla. În acest context, împreună cu autoritățile locale și naționale trebuie să găsim soluții de dezvoltare, astfel încât, aeroporturile din România să devină cât mai competitive din punct de vedere al infrastructurii și al serviciilor pe care le oferă pasagerilor și partenerilor, pe o piață internațională unde concurența este din ce în ce mai mare.

De asemenea, trebuie să gândim o strategie și pentru dezvoltarea terminalelor cargo,

iar fondurile europene pot reprezenta una din principalele surse de finanțare. Creșterea numărului de destinații este un alt obiectiv al aeroporturilor, iar la ședință participă și reprezentanți din domeniu turismului, pentru ca împreună, să încercăm să implementăm modele de bune practici în vederea extinderii rețelelor de rute și a dezvoltării turistice a destinațiilor românești”, a declarat David Ciceo, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Aeroportului Cluj.

„Ne onorează şi ne bucură faptul că suntem gazdele acestei întruniri a Asociaţiei Aeroporturilor din România. Este o nouă dovadă că Braşovul are deja un cuvânt de spus în domeniul aeroportuar, prin specialiştii care se ocupă de realizarea Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav. Am dovedit că proiectul nostru este unul matur, serios și deschizător de drumuri pentru administrațiile județene. Etapele parcurse în 2019 în implementarea proiectului AIBG sunt însemnate şi ele ne asigură premisele că până la sfârşitul acestui an Aeroportul va fi finalizat în proporție de 90%. Noi nu construim orice fel de aeroport, ci unul care va fi între primele trei la nivel naţional, după Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” şi Aeroportul Internaţional Cluj, atât din punctul de vedere al mărimii terminalului de pasageri, cât şi ca lungime a pistei de decolare-aterizare”, a menţionat preşedintele CJ Braşov Adrian-Ioan Veştea.

