David Villa, cel mai bun marcator din naționala Spaniei, se retrage: 'Sa caștig Campionatul European și Mondial, cele mai frumoase momente din cariera'

David Villa, cel mai bun marcator din naționala Spaniei, și-a anunțat retragerea din fotbal în noiembrie 2019, la vârsta de 37 de ani. Atacantul spaniol a oferit un interviu publicației iberice, Marca, acolo unde a declarat că: "am fost un tip foarte norocos și am trăit momente minunate în fotbal", anunță MEDIAFAX.

David Villa a ales să pună punct carierei sale de jucător de fotbal, după 19 ani. "Este greu să vorbesc doar despre câteva momente sau de anuți colegi, având în vedere că am trecut prin atât de multe momente. Am experimentat multe aventuri și, mai presus de orice, am fost fericit. Am avut momente frumoase atât pe teren, cât și în afara lui. Am un tip foarte norocos și am trăit momente minunate în fotbal", a declarat fostul jucător spaniol pentru sursa citată.

Villa a fost supus unui test al carierei, așa l-au numit jurnaliștii iberici. Aceștia l-au rugat pe fostul fotbalist să descrie fiecare echipă la care a evoluat:

Sporting Gijon: Acasă.

Zaragoza: Echipa care mi-a oferit șansa să joc în LaLiga Santander.

Valencia: Casa mea. Mi-a oferit vizibilitate în toată lumea. A fost locul unde am petrecut cea mai mare parte din carieră și din viața mea.

Barcelona: Mi-a oferit șansa să lupt pentru toate titlurile și să joc în echipa, care la momentul respectiv, era cea mai bună din lume.

Atletico Madrid: O experiență fantastică. Am trecut prin momente complicate într-un singur an.

New York City: O experiență diferită. Să contruiesc o echipă de la zeo și să devin căpitan. Clipe emoționante.

Vissel Kobe: O altă experiență cu un stil de fotbal diferit și cultură diferită.

Echipa națională a Spaniei: Reprezintă motivul pentru care am luptat încă din copilărie. Să câștig Campionatul European și Mondial sunt cele mai frumoase momente din cariera mea.

David Villa a evoluat în 98 de meciuri pentru naționala Spaniei și a marcat de 59 de ori, fiind cel mai bun marcator al selecționatei "La Roja".