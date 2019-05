De 11 ani, EUROINVENT aduce, la Iasi, inventatori si cercetatori din toata lumea

Euroinvent foto 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatori si inventatori din peste 40 de tari vor veni la Iasi, intre 16 si18 mai 2019, la Palatul Culturii, pentru a participa la EUROINVENT - Expozitia Europeana a Creativitatii si Inovarii, cel mai mare eveniment de inventica din sud-estul Europei. Ceremonia oficiala de desschidere va avea loc pe 16 mai, la ora 11,00, in Sala ”Henri Coanda” a Palatului Culturii din Iasi, iar premierea celor mai bune inventii se va desfasura pe 18 mai, la ora 13,00, in Sala Voievozilor. EUROINVENT a devenit un eveniment de traditie recunoscut in lumea stiintifica, care are meritul de a aduce impreuna cercetatori si inventatori din intreaga lume, dar si oameni obisnuiti, pasionati de stiinta, inventi ...