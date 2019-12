De 12 ani, KFC si Pizza Hut investesc pentru viitor

În 2008, KFC şi Pizza Hut se alăturau programului „Vreau în clasa a noua!”, o iniţiativă World Vision România. A fost începutul unei frumoase colaborări care a confirmat, an după an, o nevoie acută a implicării oamenilor, atât la nivel individual, cât şi de grup, a companiilor şi a ONG-urilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Printr-un efort comun, luna octombrie a devenit, în mod simbolic, luna donaţiilor. Acel moment din an în care toţi angajaţii şi clienţii din restaurantele KFC şi Pizza Hut află poveştile tinerilor înscrişi anual în programul „Vreau în clasa a 9-a!” şi contribuie la construirea viitorului lor. Dacă în primul an de colaborare suma donată către World Vision România a fost de 10.000 EUR, în 2019 vorbim despre o sumă totală de 140.000 de EUR, care a fost redirecţionată către organizaţie, în vederea susţinerii parcursului personal şi profesional a sute de tineri provenind din medii defavorizate. Până în prezent, au fost donaţi peste 800.000 de EUR şi 1.366 de elevi au fost ajutaţi să meargă la liceu, ajungând astfel cu un pas mai aproape de visurile lor. Mai mult decât atât, anul acesta, în cadrul proiectului, au fost prezentate pe site-ul de campanie https://www.kfc.ro/vreauinclasa9/ poveştile de succes a 12 elevi. Aceştia ne-au demonstrat că, datorită proiectului, au reuşit să depăşească obstacolele financiare şi sociale, integrându-se în comunităţile din care fac parte şi devenind membri activi ai societăţii cu studiile continuate sau activând deja în câmpul muncii. Aceştia au fost invitaţi în Bucureşti, în cadrul unui eveniment organizat de KFC şi Pizza Hut, unde au avut ocazia să întâlnească antreprenori români de succes şi să împărtăşească experienţe de viaţă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub: ...