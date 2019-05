De astazi, Iasul este unul dintre cele mai bine pazite orase din lume! Masuri drastice de securitate in centrul Iasului! Vizita Papei Francisc a dat peste cap planurile soferilor! De astazi, orasul se va inchide complet - FOTO

Circulatie inchisa strada Palat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Incepand de astazi, municipiul Iasi devine poate cel mai pazit oras din lume • Orasul se pregateste frenetic de vizita Papei Francisc, conducatorul Bisericii Catolice, cel care va ajunge sambata, 1 iunie, in Capitala Moldovei • In zona centrala au fost facute deja simulari ale vizitei papale, toata strazile fiind deja paralizate pentru marele eveniment • Din aceasta dimineata intra in vigoare si restrictii fara precedent in ceea ce priveste traficul, parcarea autoturismelor, dar si afacerile celor din zona centrala a municipiului De cateva zile, municipiul Iasi a ajuns un adevarat furnicar. Zeci de echipe speciale au ajuns in oras pentru a securiza municipiul in ...