De astazi se inaspresc pedepsele! Amenzi uriase pentru persoanele care ies din casa fara declaratie pe proprie raspundere

Se inaspresc pedepsele! Incepand de astazi, amenzile pentru cei care nu respecta legea vor fi usturatoare! Persoanele care parasesc domiciliul, fara a complete declaratie pe proprie raspundere, vor primi amenzi de minim 2.000 de lei. Autoritatile competente au mentionat faptul ca vor fi de neinduplecat in fata scuzelor privind lipsa documentelor sau a declaratiilor necesare.

Cati romani au incalcat legea pana acum

Numarul extrem de mare al persoanelor care nu respecta masurile de urgenta si parasesc domiciliu fara un motiv intemeiat, au obligat autoritatile sa mareasca valoarea amenzilor. Pana in prezent, politistii au dat amenzi in valoare totala de 10 milioane de euro, aplicate asupra a peste 33.400 de romani iesiti din casa fara adeverinte pe propria raspundere sau de la angajator.

Potrivit autoritatilor, incepand de astazi, 1 aprilie, amenzile pot ajunge pana la 20.000 de lei pentru persoanele fizice si pana la 70.000 de lei pentru persoanele juridice, acest lucru fiind stabilit in functie de gravitatea faptei: “Amenzile devin din ce in ce mai mari, incepand cu ziua de maine. Pentru persoanele fizice vorbim de amenzi cuprinse intre 2.000 si 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice vorbim despre amenzi cuprinse intre 1.000 si 70.000 de lei, daca iesim afara fara declaratia pe proprie raspundere sau cu declaratia incompleta. Trebuie sa stim bine ca in momentul in care suntem opriti, ni se va cere declaratia pe propria raspundere si buletinul. Daca nu le avem, riscam amenzi foarte mari.”, a declarat Andreea Milea, reporter observator.ro.

Lipsa declaratiei pe propria raspundere sau completarea impartiala vor fi sanctionate cu amenda

Fiecare cetatean trebuie sa fie informat ca politistii pot cere declaratia pe propria raspundere oricarui sofer oprit in trafic sau oricarui pasager, iar lipsa declaratiei sau completarea ei partiala atrage cu sine aceeasi amenda, indiferent de indignarea persoanei prinse.

La capitolul amenzilor mai mari intra si apelurile abuzive la 112, care vor fi sanctionate mai aspru. Astfel, persoanele carea peleaza fara un motiv real la numarul de urgenta 112 risca amenzi incepand cu 1.000 de lei si pot ajunge pana la 8.000 de lei.

