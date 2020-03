De cand a aparut coronavirusul a devenit unul dintre cele mai cautate filme! Anul trecut nu era nici macar in Top 100

"Contagion", filmul lui Steven Soderberg, a devenit al doilea cel mai vizionat titlu din catalogul Warner Bros. in 2020. Pe lista primelor 10 cele mai cautate filme pe iTunes in SUA, noua au fost lansate anul trecut. Printre ele, castigatorul premiului Oscar - "Parasite" -, "Knives Out" si sequelul de la Disney, "Frozen II". Apoi, pe 10, o pelicula de acum noua ani: "Contagion". In 2019, nu exista nici macar in top 100