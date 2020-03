De cand a inceput o viata noua departe de Romania, Monica Gabor parea ca vorbeste foarte frumos despre tatal fiicei sale. Irinel Columbeanu i-a dat lovitura acum!

Judecatorii i-au dat castig de cauza omului de afaceri Irinel Columbeanu, care a castigat procesul cu fosta sa sotie, Monica Gabor.

Irinel Columbeanu si-a chemat fosta sotie in instanta anul trecut, rezultatul fiind acum in favoarea sa.

Au trecut nu mai putin de 9 ani de la divort, insa cei doi inca mai aveau socoteli de incheiat. Procesul a avut drept obiect numirea lichidatorului pentru firma detinuta de Monica Gabor inca din septembrie 2006, unde Irinel Columbeanu detinea un procent mic de actiuni, scrie cancan.ro.

Decizia judecatorilor

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Columbeanu Adrian-Irinel, in contradictoriu cu parata S.C. Monica Columbeanu Media S.R.L.. Numeste in calitate de lichidator al S.C. Monica Columbeanu Media S.R.L. pe IAF INSOLVENCY SPRL. Stabileste remuneratia lichidatorului la suma de 1.000 lei, aceasta urmand a fi achitata din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind numirea lichidatorului, la ramanerea definitiva a prezentei hotarari. Prezenta hotarare se comunica si lichidatorului numit, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si pe portalul de servicii on-line al acestuia si se inregistreaza in registrul comertului’, au stabilit magistratii de la Tribunalul Bucuresti.

Irinel Columbeanu si Monica Gabor s-au casatorit in anul 2006, divortand in 2011. Cei doi o fetita, Irina, care in prezent sa afla in custodia tatalui. Monica Gabor s-a casatorit de curand cu afaceristul Mr. Pink., alaturi de care a inceput o viata noua in Statele Unite.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.