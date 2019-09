De cate ori pe an ai voie sa faci o radiografie dentara

Scanner 3D CB CT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai nevoie de o radiografie, dar iti este teama ca iti va fi afectata sanatatea? Medicul stomatolog ti-a recomandat o radiografie dentara, dar ai refuzat sa o faci deoarece ai mai facut una recent? Afla tot ce trebuie sa stii despre noua tehnologie folosita in radiologia dentara si de cate ori ai voie sa o faci intr-un an. Ce este radiografia dentara? Radiografia este o procedura foarte rapida, simpla si complet nedureroasa, ce se foloseste pentru a putea produce imagini din interiorul corpului. Medicii dentisti ne explica faptul ca radiografia dentara digitala permite obtinerea unei imagini digitale complexe si detaliate. Aceasta metoda foloseste radiatiile X si este foarte eficienta at ...