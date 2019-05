De ce a castigat Iohannis procesul cu MApN: Presedintele tarii este comandantul fortelor armate

Articolul din Constitutie care stabileste atributiile in domeniul apararii ale presedintelui Romaniei a stat la baza deciziei Curtii de Apel Bucuresti, cand i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis in procesul deschis de MApN, condus de Gabriel Les (PSD), in cazul prelungirii mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major al Armatei.