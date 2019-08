De ce a lipsit Viorica Dancila de la Ziua Marinei

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul si presedintele PSD, Viorica Dancila, a absentat de la festivitatile de Ziua Marinei. Viorica Dancila a preferat sa mearga la Hramul manastirii Putna. In 2017, nici Dragnea, nici nici Calin Popescu Tariceanu si nici premierul PSD de la acea vreme, Mihai Tudorse, n-au participat la parada. Toti au motivat ca erau in concediu. Ziua Marinei sarbatorita cu o parada grandioasa - LIVE VIDEO Un an mai tarziu, scenariul s-a repetat. Liviu Dragnea, care potrvit unor surse din PSD se afla pe Litoral, a evitat sa participe la eveniment. Premierul Viorica Dancila a trimis un comunicat cu urari. Anul acesta, Viorca Dacnila, care este si presedinte PSD si premier, absenteaza de la ceremoniile militare ...