De ce a venit Gica Hagi la Prefectura Constanta? Parteneriat FC Viitorul - Clubul Portul Constanta (galerie foto)

Împreună pentru sport!



În #Constanța, fotbalul se confundă cu Gheorghe Hagi. Acest OM a reușit, din 2009 încoace, să construiască de la zero una dintre cele mai de succes povești din sportul românesc.



În acești 11 ani, Viitorul Constanța a devenit un brand, clubul având deja în palmares un titlu, o Cupă a României și o Supercupă. Să nu mai vorbim de mulțimea de jucători formați de Gheorghe Hagi, care astăzi joacă la un nivel foarte înalt. Prin ambiție, profesionalism și management de calitate, Gheorghe Hagi a reușit să aducă un suflu nou fotbalului românesc.



Ascensiunea acestui proiect nu se oprește aici, pentru că știm cu toții de eforturile constante pentru dezvoltarea Academiei și a clubului Viitorul. Consider că este rolul meu, în calitate de #prefect al județului Constanța, să sprijin astfel de proiecte care transced durata unui mandat, prin medierea si sprijinirea unei colaborări cu un partener stabil, așa cum este Ministerul Transporturilor, prin CN APMC. În acest sens, alături de marele Gică Hagi, astăzi am avut o întâlnire cu ministrul Transporturilor, dl. Lucian Bode.



Motivul: cu toții dorim o colaborare fructuoasă între Academia #Hagi, F.C. Viitorul Constanța și clubul Portul Constanța, aflat în subordinea CN Administrația Porturilor Maritime Constanța.



În concluzie, în perioada următoare vom găsi formele legale din punct de vedere juridic și economic pentru parafarea acestui posibil parteneriat, gândit pentru iubitorii #fotbalului din Constanța.



Le mulțumesc, pe această cale, ministrului Lucian Bode, pentru deschiderea pe care a arătat-o și lui Gheorghe Hagi, un OM care ne dovedește în fiecare zi că prin muncă și ambiție, orice este posibil!