De ce aleg tinerii romani sa plece la studii in strainatate. Sunt ademeniti de specializari pe care nu le gasesc la noi, dar costurile ridicate pot duce la abandon

Anual, numarul tinerilor care aleg sa plece la studii in strainatate este in continua crestere. Tot mai multi elevi aleg cursurile unor scoli superioare de peste granita in detrimentul celor din tara. Motivele tin atat de specializarile puse la dispozitie de universitatile din afara, cat si de oportunitatile oferite dupa absolvirea studiilor.