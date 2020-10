De ce are Romania mai multe decese decat țarile europene cu cazuri mai numeroase de coronavirus

Cele mai mari state europene înregistrează zilnic cazuri noi de infecție chiar și de câteva ori mai multe decât în România, unde de o săptămână s-a depășit recordul de 3.000 pe zi. Și totuși, țara noastră este printre primele din Europa în ceea ce privește decesele. Este mai virulent virusul în România? De ce se […] The post De ce are România mai multe decese decât țările europene cu cazuri mai numeroase de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.