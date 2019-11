De ce ataca Ambasada Rusiei Casa Regala? E o provocare, Iohannis trebuie sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant Interviu

Declaratiile ofensatoare ale Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti la adresa Casei Regale a Romaniei nu trebuie comentate prea mult, pentru ca exact asa am da apa la moara Moscovei, acceptand manipularile ei ieftine. Adevarata tema e insa alta: de ce Romania nu e considerata interlocutor puternic si cum trebuie Klaus Iohannis ca, in acest al doilea mandat, sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant.