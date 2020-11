Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveală nu numai o incapacitate managerială la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate în comunicare a autorităților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, unde […] The post De ce au murit pacienții COVID la Timișoara? De „ghinion” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.