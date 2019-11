De ce au protestat taximetriștii clujeni, in fața primariei

protest taxi 2

Circa 130 de taximetriști au protestat, vineri dimineață, la Primăria municipiului Cluj-Napoca, purtând apoi o discuție cu viceprimarul Dan Tarcea.

Taximetriștii s-au strâns „cu taxiul parcat frumos în parking”, „fără să supere sau să deranjeze pe cineva”. „Să nu facem deranj în trafic, deocamdată, să ne spunem supărarea celor abilitați să o asculte și rezolve”, se arată într-un mesaj al Asociației Taximetriștilor Cluj, care și-a explicat, din nou, nemulțumirile.

„Dacă nu știi, supărarea noastră este tariful mizer pe care muncim de 6 ani, timp în care toate s au scumpit, asta probabil ai sesizat și tu. Domnul viceprimar a fost amabil și a primit la dânsul în birou patru colegi, un fel de delegație ad-hoc. Am plecat de acolo cu promisiunea fermă că săptămâna viitoare o să se întrunească comisia în care se analizează memoriul tehnic, depus de noi în iulie, prin care solicităm majorarea tarifului maximal de la 2,25/km la 3,75/km”, transmit taximetriștii clujeni.

Aceștia afirmă că este vorba despre tariful pe care un expert contabil l-a stabilit în urma unor calcule „temeinice, nu din burtă”, potrivit legii și normelor Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). De asemenea, taximetriștii afirmă că au discutat cu Dan Tarcea și despre accesul lor – exclusiv când au client – și pe benzile dedicate transportului comun, folosite momentan doar de autobuzele și troleibuzele Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, respectiv de bicicliști.

„Pentru că, dacă nu știai asta, Legea 38 ne permite, și noi tot transport public suntem. Altfel, nu ne pierdeam timp și bani de dimineață, ne fixam noi tariful și aia e! Țin să îți spun că și asta este foarte posibil să se întâmple, adică tu să mergi când ai client pe banda de bus. Astăzi (n.red. vineri) am tras un semnal, ne-am arătat disponibilitatea de a pierde timp și bani pentru ca lucrurile să se întâmple, să avem tarife decente și să mergem și noi pe banda de bus. Săptămâna viitoare poate o să avem nevoie de tine. Fii pe fază!”, se mai arată în mesajul taximetriștilor, care s-au plâns și de prețul plătit pentru orele petrecute în parkingul de la Primărie.

„Toți am plătit parcarea, am plătit deranjul, să fie bine pentru toată lumea. 34 de lei pentru 4h 41m. O fi fost dezbătut în comisii tariful ăsta? Să nu crezi că de banii plătiți am primit și un breloc, nu. Atât costă să parchezi în Centru cât o cursă cu taxiul din Cluj de la TOF până în Florești pe Porii 152 cu durată de minim 50 de minute, în caz fericit”, se plâng taximetriștii.

