De ce candideaza Dan Barna?

Candidatura prezidentiala din partea USR-PLUS este o dovada de normalitate pentru viata politica, in conditiile in care PSD nu este sub nicio forma un pericol, daca nu este ajutat cu tot dinadinsul sa redevina. Si nu este, pentru ca PSD nici macar nu-si doreste aceasta functie cu adevarat, de aceasta data. La varf are loc o paruiala generala, in vreme ce la firul ierbii, primarii pesedisti nu au absolut niciun interes pentru aceste alegeri.