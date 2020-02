De ce copiii sunt ”ocoliti” de epidemia de coronavirus

Epidemia de coronavirus din China a ucis mai bine de 900 de persoane, insa o parte a populatiei pare ca este ferita de aceasta afectiune: copiii.

Fara indoiala, copiii pot contracta virusul. Printre persoanele infectate, se afla cel putin doi nou-nascuti, conform oficialitatilor chineze. Insa, dintre cei diagnosticati cu coronavirus, foarte putini sunt copii, conform unui articol publicat pe data de 5 februarie in publicatia Journal of the American Medical Association.

Conform datelor analizate in articol, media de varsta a pacientilor se situeaza intre 49 si 56 de ani.

Nu este foarte clar de ce cei mici par sa fie feriti de cele mai grave efecte ale virusului, numit 2019-nCoV. Insa acelasi lucru s-a intamplat si in cazul altor boli infectioase, precum SARS sau MERS, spun medicii.

”Nu intelegem pe deplin fenomenul – poate fi explicat prin diferentele intre raspunsul sistemului imunitar la copii, comparat cu cel al adultilor”, a declarat pentru Live Science Dr. Andrew Pavia, seful diviziei de Pediatrie, Boli Infectioase, de la Universitatea din Utah.

”O ipoteza ar fi raspunsul imunitar congenital, prima linie de aparare impotriva patogenilor. Celulele acestui sistem reactioneaza imediat la invadatorii straini. Daca raspunsul imunitar dobandit prin nastere este mai puternic la copiii expusi la virusul 2019-nCoV, acestia pot lupta cu infectia mai eficient decat adultii, prezentand simptome mult mai blande”.

