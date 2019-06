De ce cumpara romanii din ce in ce mai mult. Supermarketurile si mall-urile, vanzari spectaculoase

Cumparaturi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cumparam mult, si deseori, peste lista facuta de acasa. Este sindromul omului care traieste cu teama ″de a nu avea″⁣, dupa perioada comunista, spun sociologii. Iar obiceiul e confirmat, si de cifre. In Romania, supermarketurile si mall-urile au inregistrat in 2018 vanzari spectaculoase, si se estimeaza, ca si anul acesta, vor avea cea mai mare crestere a cifrei de afaceri, din toata Uniunea Europeana. Cu cosurile pline pana la refuz si plase in maini romanii inca se uita fascinati la rafturi. Este o imagine obisnuita in magazinele de la noi chiar la mijloc de saptamana. Se intampla asta pentru ca romanul cumpara: orice, oricand. Reporter: Mai aveati nevoie de o oala acasa? Femeie: Nu neapara ...