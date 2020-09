De ce dobanda penalizatoare este mai importanta decat DAE la cardul de credit

Fiecare card de credit vine cu o dobanda penalizatoare, dar aceasta nu prea te intereseaza pentru ca, in momentul in care mergi la banca, focusul tau este pe dobanda pe care o ai la credit. In cazul acesta, dobanda penalizatoare este mai importanta pentru ca ea intervine atunci cand tu nu reusesti sa returnezi bancii nici macar suma minima obligatorie impusa de creditor.