De ce e bine sa mananci leurda, stevie si spanac. Ce spune nutritionistul Mihaela Bilic

Mihaela Bilic Este vremea leurdei, a steviei, spanacului, a usturoiului verde si a salatelor de tot felul. Este timpul sa profitam de ele, in aceasta primavara. De ce? Pentru ca au cateva avantaje incontestabile, sustine medicul Mihaela Bilic. Nu toti se dau in vant dupa vegetale. Sunt alimente sarace din punct de vedere nutritiv, au 90% apa, fibre, saruri minerale si vitamine, toate fara valoare calorica. "Din legume nu putem creste, nici hraniti nu putem fi. Putinele proteine si glucide pe care le contin nu pot fi absorbite, nu avem enzimele necesare sa extragem nutrientii din vegetale", explica Mihaela Bilic in cartea sa, „Rontaieli (ne)vinovate". Atunci de ce auzim peste tot ca e bi ...