De ce e bine sa pui putin bicarbonat pe carne! Iata la ce  il mai poti folosi

bicarbonat de sodiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai o bucata de carne mai tare, mai fibroasa, mai atoasa? Care, atunci cand va fi si preparata termic, va deveni si mai tare? Nu trebuie sa o arunci, exista o solutie simpla si la indemana pentru a-i reda fragezimea. Acoper-o (cam asa cum imbraci in faina un snitel/o chiftea) cu bicarbonat de sodiu si las-o la frigider timp de 3-5 ore. Spala bine carnea de bicarbonat inainte sa o gatesti. Carnea va fi atat, atat de moale incat ti se va topi in gura! La ce mai poate fi util bicarbonatul de sodiu: Este substituent al prafului de copt. Se amesteca cu otet. Spala fructele si legumele cu bicarbonat de sodiu. O lingurita de bicarbonat adaugat in apa in care fierbe puiul sau gaina va grabi procesul ...