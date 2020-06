De ce e necesara stanga. Si de ce nu merge.

Un singur lucru e urgent, pentru orice guvernare din Romania: nivelarea inegalitatilor sociale. Restul chestiunilor sunt oarecum secundare. Pentru ca restul chestiunilor, discriminarea, violurile, omorurile tot ce vedem in breaking news si tot ce se viralizeaza in social media, au cauze de cele mai multe ori comune: saracia si lipsa educatiei. Avem tara cu cele mai multe bude in curte din Uniunea Europeana, poate cu cei mai multi imigranti (nu stim cati sunt, milioane, noi suntem si tara care nu ...