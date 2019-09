De ce este important sa fie folosite anvelope de vara la timp

Fiecare sofer stie ca exista anvelope de vara, de iarna si all season. Pentru iarna este obligatoriu ca masina sa fie dotata cu anvelope de iarna in stare corespunzatoare sau cu anvelope all season, altfel soferul risca sanctiuni considerabile. Pentru vara, insa, nu exista nicio lege care sa spuna ca anvelopele de iarna nu sunt […]