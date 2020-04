De ce este mai letal coronavirusul pentru diabetici. Explicatia unui medic din Wuhan

Un medica, profesor la Universitatea Wuhan explică de ce pacienții care suferă de diabet, ca boală autoimună, sunt supuși unui risc mai mare de a muri din cauza COVID-19. Doctorul Shi Liu, de la Universitatea din Wuhan, China, afirmă că răspunsul sistemului imunitar al diabeticilor este mult mai puternic şi provoacă o „furtună de citokine”. The post De ce este mai letal coronavirusul pentru diabetici. Explicaţia unui medic din Wuhan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.