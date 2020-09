De ce exista anotimpuri

Multi cred ca anotimpurile sunt efectul rotirii Pamantului in jurul Soarelui - rotire care dureaza un an, mai exact 365 de zile si 6 ore, si in cursul careia Pamantul se situeaza mai aproape sau mai departe de Soare. Adevarul este ca apropierea sau departarea Pamantului de Soare nu are niciun efect asupra cantitatii de lumina sau caldura pe care o primeste Pamantul.