De ce Germania, unde lucreaza si mii de doctori romani, se descurca mai bine cu pandemia. Si ce consecinte geopolitice ar putea urma Interviu cu E.S. Emil Hurezeanu

Germania a reusit sa controleze mult mai bine decat alte state europene pandemia cauzata de SARS-CoV2, iar raspunsul Berlinului pentru cei care acuza o lipsa de solidaritate in interiorul UE e ca atunci cand de pe o nava in furtuna cad marinarii cei mai expusi, nu se arunca in valuri intreg echipajul dupa ei, cineva trebuie sa ramana si pe punte ca sa imparta colacii de salvare.