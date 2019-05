De ce iubim Balantele? 9 calitati incredibile pe care le au acesti nativi

balanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Balanta are si calitati si defecte aproape in aceeasi masura, dar defectele pot fi trecute rapid cu vederea pentru ca sunt destul de mici in amploare pe langa calitati. Faptul ca uneori poti fi capriciosi sau introvertiti, este scuzabil pe langa ploaia de motive pe care o ai pentru a-i iubi. Asadar, iubim Balantele pentru ca: Sunt persoane inteligente care pot sa cuprinda o situatie dintr-o privire si pot sa-ti dea replica perfecta si de bun simt imediat. Fac usor deductii si de aici vine capacitatea lor mare de a rezolva situatii dificile. Extrem de rar vei vedea o Balanta care si-a iesit din minti; si chiar si atunci, dupa o perioada in care rumega situatia, va reveni la ganduri mai bune. Balanta da dovada ...