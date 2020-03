De ce judecatorul din procesul Colectiv a mentinut ca probe in dosar interceptarile telefonice realizate de SRI

Judecatorul Mihai Balanescu de la Tribunalul Bucuresti, cel care a dat condamnarile in dosarul "Colectiv", a decis sa pastreze in dosar interceptarile telefonice realizate de SRI. Magistratul explica faptul ca in acest caz, SRI a acordat suport tehnic, iar aceste interceptari au fost "efectuate in mod profesionist".