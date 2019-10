De ce le-a ucis Gheorghe Dinca pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. Avocatul Tonel Pop: ”Parfumul lor i-au starnit dorinte criminale!”

74680802 3101670013182651 2956599372818677760 n

Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu si pe Alexandra Macesanu, cele doua adolescente disparute de acasa in urma cu cateva luni, ar fi fost starnit de parfum fetelor.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat ca parfumul fetelor i-au starnit dorinte sexuale si criminale, insa el nu poate fi, deocamdata, trimis in judecata.

„Nu cred ca poate fi trimis in judecata pentru niciuna din presupusele fapte. Lucrurile par ca s-au complicat si mai mult pentru anchetatorii care tin cu dintii de ceea ce spune Dinca, cu toate ca e o ipoteza aberanta logic, juridic, rastoarna pe dos legile fizicii, chimiei, apa este uscata si nu stiu ce se mai poate inventa ca sa picam pe schema lui Dinca in care din greseala a dat o palma, ambele au murit in acelasi mod, e un baiat bun dar le-a fost mila si parfumul fetelor i-au starnit dorinte sexuale si criminale”, a marturisit Tonel Pop.

De asemenea, el sustine ca la FBI au fost trimise niste ramasite aproape nesemnificative, din care nu poate fi extras ADN-ul.

„Procurorii nu mi-au permis sa pun intrebari incuietoare pentru acesti specialisti, indicandu-mi ca daca vreau intrebari amanuntite sa ii intreb in dosarul in care sunt faptuitori. A fost un impediment, nu am putut sa intreb daca INML are acreditare legala si internationala obligatorie. Si credeti-ma ca nu le au pe toate! Daca tragem linie, pentru ca judecatorii vor avea nevoie si de opinia specialistilor, cand vor afla ca nu au putut scoate cromozomii, ce sa mai ne ducem sa spunem ca sunt ale Luizei sau Alexandrei?”, a mai spus el.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.