De ce "loveste" fatul in pantecele mamei

Imediat ce a aflat ca este insarcinata, orice mamica isi doreste cu nerabdare sa simta copilul miscandu-se in pantecul ei, asa ca se mangaie de zor pe burta in speranta ca micutul ii va da de stire ca e acolo si ca totul este in regula. Miscarile fetale exista insa inainte ca gravida sa-si dea seama - inca din a noua saptamana de sarcina, fatul isi misca deja energic manutele si piciorusele.