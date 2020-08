De ce mai lupta China in batalia pierduta pentru 5G?

Mutarile Chinei in lupta pentru controlul asupra infrastructurii 5G in Europa sunt, in ultima perioada, greu de descifrat. La drept vorbind, par lipsite de sens. Explicatia cea mai simpla pentru aceasta defazare ar fi centralizarea absoluta a deciziei, specifica regimurilor comuniste, care genereaza o intarziere fatala a reactiilor. Pe piata libera, concurentiala, acestea ar trebui sa fie imediate pentru a fi relevante si eficiente.