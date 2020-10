De ce nu a produs Romania un vaccin anti-Covid-19? Explicațiile medicului care a incercat: 'Unii credeau ca e un vaccin la gaini'

Virgil Păunescu, şeful centrului OncoGen și vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, a anunțat în luna ianuarie a acestui an că la Timișoara se încearcă descoperirea unui vaccin românesc împotriva Covid-19. De atunci și până acum au trecut deja câteva luni bune și proiectul pare că a intrat într-un impas. Nici măcar țările foarte dezvoltate n-au găsit un vaccin împotriva virusului Sars-Cov-2. Păunescu a explicat, într-un interviu în exclusivitate pentru publicația Adevărul, că lumea nu prea înțelege ce a făcut el și echipa sa, iar o altă problemă ar fi finanțarea.

„Adevărul: Aţi pornit cu un mare elan pentru elaborarea unui vaccin împotriva virusului SARS Cov-2, însă de ceva vreme nu s-a mai auzit nimic. În ce stadiu vă aflaţi?

Virgil Păunescu: Nu ne aflăm într-un stadiu foarte avansat, dar mergem înainte. Noi am câştigat o competiţie naţională de cercetare împreună cu Institutul Cantacuzino, 720.000 de euro. Nu am câştigat un proiect de producţie. Pentru producţie, nouă ne-ar trebui cam două milioane de euro ca să depăşim studiile de fază 1, care înseamnă 40 de voluntari sănătoşi, adică vaccinarea primului lot de subiecţi umani. Plus încă trei milioane de euro, pentru a depăşi şi faza a 2-a. În dezvoltarea unui vaccin există mai multe etape. Cei peste 700.000 de euro ne ajută să completăm studiile pre-clinice şi parţial pe animale. De aici, cam 300.000 de euro sunt repartizate pentru cercetarea pe animale. Dar avem nevoie de animale de laborator (şobolani), manipulate genetic, umanizate. Singura firmă care poate face acest lucru se află în America. Şi costă peste 500.000 de euro.

Adevărul: Aşadar, vă loviţi de eterna noastră problemă: „Nu avem bani!”.

Pe de o parte e problema banilor, dar pe de altă parte îmi dau seama că nu e doar o problemă politică. Nu poţi să ceri, indiferent cine e prim-ministru, preşedinte etc., să înţeleagă ce-i cer eu, câtă vreme specialiştii, consultanţii pe probleme medicale pur şi simplu nu înţeleg ce facem noi. Neînţelegând, nu îşi asumă să dea undă verde. Aici e principala problemă. Noi aveam o problemă şi în câştigarea competiţiei pentru cei 720.000 de euro cu 36 de entităţi din ţară, care voiau să intre în competiţie, dar eu am reuşit să aflu ce doreşte să facă doar cel care a ieşit pe locul doi, după noi. Unii credeau că e un vaccin la găini…Şi cei care au fost în comisia de evaluare au avut dificultăţi să înţeleagă şi să ne dea locul întâi, dar au înţeles totuşi că ceilalţi nu au nicioo treabă cu vaccinurile.

Adevărul: Se pare că bani din România nu o să primiţi curând. Ce şanse sunt să accedeţi la finanţare externă, având în vedere că aţi avut deja discuţii?

Anglia s-a oferit să ne ajute, mai exact colegii de la Imperial College. Nu sunt nici ei foarte avansaţi, dar merg pe aceeaşi linie cu Oxford şi Cambridge, acestea fiind cele trei institute de cercetări care pun la punct, ca şi noi, prototipul vaccinului. Am constatat că tehnologia lor se bazează pe dezvoltarea de anticorpi, de care noi ne-am despărţit, ca urmare nu avem obiectul colaborării. Sunt lucruri total diferite. În ce priveşte India, ambasadorul acestei ţări a cerut o întâlnire. A venit la Timişoara cu trenul. Şapte ore a stat de vorbă cu noi, să înţeleagă ce e cu vaccinul. A venit cu sarcină. India este cel mai mare producător mondial de vaccinuri. 60 la sută din producţia totală se face în India. Sunt foarte buni, dar noi îi subestimăm. Ambasadorul ne-a pus în legătură cu un mare producător de vaccinuri din India, cu care facem schimburi de informaţii. Deşi vaccinul nostru e foarte greu de explicat, tehnologia nu este complicată, e uşor de făcut, de administrat, de ţinut (la temperatura camerei).”, se arată în materialul celor de la Adevărul.